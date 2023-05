So trauern die Stars um Tina Turner

Auch die Sprecherin des Weissen Hauses Karine Jean-Pierre (48) nannte während einer Pressekonferenz Tina Turners Tod einen «massiven Verlust». Die US-Raumfahrtbehörde NASA erklärte ihrerseits in einem Twitter-Statement: «Simply the best. Musik-Legende Tina Turner glitzerte als die Queen of Rock ‹n› Roll über die Bühne und in die Herzen von Millionen. Ihr Vermächtnis wird für immer unter den Sternen leben.»