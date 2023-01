Tobias Moretti und seine Frau hatten ein «Glücksjahr»

«Viele sagen: Was für ein Glück im Unglück! Und ich habe unmittelbar danach zu jedem gesagt: Ich kann hier kein Unglück erkennen. Sie ist am Leben, sie hat keine Querschnittslähmung, sie kann noch Oboe spielen», erzählt Moretti im Gespräch mit der «Bild am Sonntag». Es sei «ein Segen».