«Durch die Männer in meinem Leben definiert»

Auch die Tatsache, dass die Öffentlichkeit sie über die Männer in ihrem Leben beurteilt, spricht die Schauspielerin an. «Ich habe das Gefühl, dass die Leute mich während eines Grossteils meiner Karriere wirklich durch die Männer in meinem Leben definieren wollten, ob das meine Familienmitglieder oder meine Freunde sind, was auch immer», erklärte sie. «Ich bin echt bereit, an den Dingen gemessen zu werden, die ich herausbringe.»