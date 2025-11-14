Tochter von Antonio Banderas feiert Märchenhochzeit

Zu ihrer Trauung kam die ganze Familie zusammen, und siehe da: Stella Banderas Griffith hatte drei Brautjungfern – und eine davon kennt man sehr gut. Dakota Johnson (36) stand direkt hinter der Braut, als diese heiratete, womit davon auszugehen ist, dass sie nicht einfach nur Brautjungfer, sondern Trauzeugin war. Und alle, die sich jetzt wundern, was so ein Hollywoodstar an der Hochzeit von Stella Banderas Griffith macht, muss nur einen Blick auf die Mutter der beiden Frauen werfen. Das ist nämlich ein und dieselbe, Melanie Griffith. Womit Dakota Johnson und Stella Banderas Griffith Halbschwestern sind. Dakota Johnson stammt aus Melanie Griffiths Ehe mit Schauspieler Don Johnson (75). Später heiratete Griffith den spanischen Schauspieler Antonio Banderas und bekam die gemeinsame Tochter Stella.