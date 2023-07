Tod von Sinéad O'Connor laut Polizei «nicht verdächtig»

Polizei behandelt Tod von Sinéad O'Connor als «nicht verdächtig»

Die Polizei sei am späten Mittwochvormittag, um 11:18 Uhr im südlichen London verständigt worden. Beamte seien zu der «nicht ansprechbaren Person» ausgerückt. «Eine 56 Jahre alte Frau wurde vor Ort für tot erklärt», heisst es in dem Statement weiter. Die Angehörigen seien daraufhin verständigt worden. Der Tod der Frau werde derzeit als «nicht verdächtig behandelt». Die Rechtsmedizin teilte am 27. Juli mit, dass eine Autopsie durchgeführt werden soll. Es könne jedoch mehrere Wochen dauern, bis die Ergebnisse vorliegen.