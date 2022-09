Neue Details zum Todesfall von Rapper Coolio (1963-2022): Wie «TMZ» berichtet, sollen die Sanitäter 45 Minuten lang «verzweifelt» versucht haben, den Musiker zu reanimieren, bevor sie ihn für tot erklärten. Coolio befand sich zum Zeitpunkt seines Todes bei einem Freund in Los Angeles. Wie die Website weiter schreibt, soll er dort am späten Mittwochnachmittag in einem Badezimmer zusammengebrochen sein.