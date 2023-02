Bereits im Spätsommer sickerte durch, dass die Ehe von Bündchen und Brady in Trümmern liege. Der Hauptgrund für das Scheitern sei gewesen, dass Bündchen den Rücktritt vom Rücktritt nicht gutheissen konnte. In einem Interview mit dem Magazin «Elle» räumte Bündchen ein, dass sie sich von ihrem Mann mehr Präsenz wünsche und sie Bedenken aufgrund der Fortsetzung seiner Karriere habe. Doch die Ehe war nicht mehr zu retten: In einem gemeinsamen Statement gaben die beiden Ende Oktober bekannt, dass die Scheidung bereits vollzogen worden sei.