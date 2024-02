Im Dezember erst machte Hollywood-Star Tom Cruise (61) Schlagzeilen mit einer neuen Liebe: Der «Mission Impossible»-Darsteller und Ex-Mann von Nicole Kidman (56) sei frisch verliebt, hiess es. Und zwar nicht in irgendwen, sondern in die 25 Jahre jüngere Elsina Khayrova (36), ihres Zeichens Tochter eines prominenten russischen Abgeordneten und die Ex-Frau von Dmitry Tsetkov (48), der durch das Handeln mit Diamanten sehr reich geworden ist. «Er schien total in sie verliebt zu sein», wollte ein Insider wissen, der die beiden auf einer Party hatte turteln sehen. Dmitry Tsetkov warnte Cruise kurz nach Bekanntwerden der Liebes-News, seine Ex habe einen «teuren und luxuriösen Geschmack».