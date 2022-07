Tom Cruise: Spannende Fakten zum 60. Geburtstag

1. Turbulente Schulzeit

Tom Cruise wurde als Thomas Cruise Mapother IV 1962 in New York geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Über seinen Vater, ein gelernter Elektriker, sagt Cruise später im Interview mit dem «Parade»-Magazin: «Er war ein Tyrann und ein Feigling. Die Art von Person, die dich tritt, wenn etwas schief geht.» 1974 folgte die Scheidung seiner Eltern, bis dahin hatte er bereits rund 15 Schulen besucht, litt an einer Leseschwäche und wurde gemobbt. Er schloss sich einer Ringermannschaft an und entdeckte sein Interesse an der Schauspielerei. Mit 18 Jahren probierte er sein Glück in New York und gab 1981 sein Leinwanddebüt in «Endlose Liebe». 1986 gelang ihm als Flieger-Ass Pete «Maverick» Mitchell in «Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel» der Durchbruch. Seine Arbeit vor der Kamera hatte auch Auswirkungen auf sein Privatleben...