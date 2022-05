Tom Cruise und Prinz William – Beste Freunde?

Der amerikansiche Schauspiel-Star ist zur Zeit auf Europa-Tour: Am Mittwoch noch zu Gast an den 75. internationalen Filmfestspielen in Cannes, ist Tom Cruise (59) gestern Donnerstagabend für die Premiere von seinem neuen Film «Top Gun: Maverick» nach England gejettet. Auf dem roten Teppich des Londoner Leicester Square hat der Hobbypilot prominente Begleitung: Niemand geringeres als Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) begleiteten den 59-Jährigen.