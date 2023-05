Tom Hanks und Rita Wilson feiern 35 Jahre Ehe

Auszeiten in Griechenland

Tom Hanks und Rita Wilson sollen sich bei gemeinsamen Dreharbeiten kennengelernt haben. Wie er sich in einem Interview mit «GQ» erinnert, ging dann alles sehr schnell: «Rita und ich sahen uns nur an und - kaboing - war es passiert». Am 30. April 1988 gaben sich die beiden in Los Angeles das Jawort. 1990 kam ihr Sohn Chet (32) zur Welt, 1995 folgte sein Bruder Truman (27). Beide Söhne sollten später ebenfalls Schauspieler werden.