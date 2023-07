Tom Holland spricht über seine Abstinenz vom Alkohol

Sein Privatleben versucht er, so gut wie möglich vor dem Auge der Öffentlichkeit fern zu halten und hält sich, wenn möglich, von Hollywood fern. «Ich mag Hollywood nicht» verriet er in einem Interview. Wie bitte? Dank der Traumfabrik in Los Angeles ist er immerhin zu dem geworden, der er heute ist. Er zeigt sich zwar dankbar für die Möglichkeit, seinen Traum als Schauspieler auszuleben, doch sagt er, werde man ihn nie auf einem roten Teppich für einen Film sehen, in dem er nicht mitspielt. Alles was er möchte, ist schauspielern. Vom ganzen Hollywood-Tamtam möchte er aber nichts wissen.