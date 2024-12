Tom Kaulitz kämpft sich mit Cluster-Kopfschmerzen durch Tournee

Nun, zum Tourauftakt am vergangenen Mittwoch in Los Angeles, ging es wieder los, wie Tom Kaulitz erzählt: «Ich bin gerade wieder in meiner Cluster-Kopfschmerz-Phase und musste mich mit meinen Spritzen eindecken.» Um welche Medikamente es sich dabei genau handelt, lässt der Musiker offen. Aber, die Mittel benebeln Tom Kaulitz sehr, wie sein Bruder feststellt. Das sei vor allem bei Konzerten ein Problem, sagt Tom: «Das ist auf der Bühne nicht so einfach, weil ich schneide dann viele Stichworte dann gar nicht mit. Aber das ist die Medikation, was soll ich machen.» Langsam, so berichtet Tom Kaulitz aber, gehe es ihm wieder besser und er bedankt sich bei den Fans des Podcasts, die ihm anscheinend wahnsinnig viel Genesungswünsche und Tipps geschickt haben.