Auf Twitter schrieb der Hollywood-Star: «Danke an alle, die sich ‹Top Gun: Maverick› angeschaut und dabei geholfen haben, dass es ein historisches Eröffnungswochenende geworden ist.» In der Tat ist das in mehrerer Hinsicht wahr: Laut «Variety» spielte der Film in den USA 124 Millionen Dollar übers Wochenende ein - demnach ein persönlicher Rekord für Cruise. Den darauffolgenden Montag mit eingerechnet, der in den USA ein Feiertag ist, fuhr «Top Gun: Maverick» gar 156 Millionen Dollar ein. Noch nie habe am Memorial-Day-Wochenende die Kinokasse lauter geklingelt.