Tränen-Drama bei «Germany's Next Topmodel»

«Der ist ein Arsch. Der will seine Show machen.»

Nachdem Heidi die Gruppe verlässt, fliessen bei Tony Tränen der Enttäuschung. Godfreys Worte haben ihn verletzt: «Ich möchte nicht in seine Show reingezogen werden.» Jayden (22) kann es kaum fassen: «Tony sass einfach da und wusste nicht, was er sagen soll.» Laut Felix (27) habe Godfrey «Phasen, in denen er im zerstörerischen Sinne energiegeladen» ist. Auch Carsten scheint nicht viel von Godfrey zu halten: «Der ist ein Arsch. Der will seine Show machen.» Dass Godfrey seine Worte im Nachhinein bereut, kommt für seine Konkurrenten zu spät.