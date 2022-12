Das bestätigt Ronnies Ehefrau Afida Turner (45) auf Instagram. Die Musikerin schreibt: «Ich habe bis am Schluss mein Bestes getan, aber ich konnte dich nicht mehr retten. Ich liebe dich seit 17 Jahren!» Ronnie litt an Alzheimer und brauchte am Schluss sehr viel Pflege. Diese übernahm auch Afida und betreute ihren Mann bis zu seinem Tod.