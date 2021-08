«Traumschiff»-Legende Heide Keller ist gestorben

«Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben. In der Rolle der Chefhostess Beatrice war sie 38 Jahre lang der gute Geist an Bord des ‹Traumschiffs› – ein Rekord. So lange verkörperte noch keine Schauspielerin eine vergleichbare Serienrolle», sagt Heike Hempel, die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin. Und weiter: «Dabei schrieb sie selbst auch am Drehbuch mit, entwickelte ihre Figur weiter und machte sie zu einer deutschen Kultfigur. Sie wird uns sehr fehlen.»