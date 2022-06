Travis Barker liegt offenbar im Krankenhaus

Grosse Sorge um Travis Barker (46): Der Blink-182-Schlagzeuger ist am Dienstagmorgen offenbar in ein Krankenhaus in West Hills, einem Stadtteil von Los Angeles, eingeliefert worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Dem Promi-Portal «TMZ» liegen Fotos vor, auf denen der Sänger gerade von Sanitätern auf einer Trage transportiert wird.