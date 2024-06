Damit hatte niemand gerechnet: Bei ihrem dritten Auftritt in London am Sonntagabend wurde Superstar Taylor Swift (34) von ihrem Freund Travis Kelce (34) unterstützt. Der Footballstar, der bei den Kansas City Chiefs spielt, betrat in Frack und Zylinder die Bühne des Wembley-Stadions. Wie die britische Zeitung «Telegraph» berichtet, war es das erste Mal, dass sich das Paar gemeinsam auf der Bühne zeigte. Bei Swifts ersten beiden Konzerten in London am Freitag und Samstag war Kelce im Publikum.