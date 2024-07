Paris, Amsterdam, Dublin, London – nur kein Zürich. Travis Kelce (34) tourte in den letzten Wochen gemeinsam mit seiner Freundin Taylor Swift (34) durch Europa. Beim dritten Konzert in London war er sogar als Tänzer mit auf der Bühne. Doch ausgerechnet die zwei Shows in der Schweiz lässt der Football-Star aus. Im Zürcher Letzigrund fehlt von Kelce jede Spur.