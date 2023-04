Cathy Hummels rettet Hochzeitsanzug: «Eine Erinnerung, welche man nicht einfach entsorgt»

Wie Cathy aktuell im Interview mit der «Bild»-Zeitung erzählte, hatte ihr Ex vor, seinen Hochzeitsanzug, den er einst zum romantischen Jawort am 15. Juni 2015 trug, wegzuwerfen. Ein Unding für die Single-Mama, die offen zugab: «Ich habe ihn aus dem Mülleimer geholt. Das konnte ich nicht akzeptieren. Wir sind geschieden, aber das bringe ich nicht übers Herz.» Cathy weiter: «Dieser Anzug ist was Besonderes. Eine Erinnerung, welche man nicht einfach entsorgt.» Über das massgeschneiderte Unikat sagte sie: «Ich habe ihn damals in der Grösse XL designen lassen.»