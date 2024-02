Emma Stone (35) wurde zudem als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in dem derzeit im Kino laufenden Film «Poor Things» ausgezeichnet. Der Streifen ist ein unkonventioneller Film, der die Zuschauenden mit seiner einzigartigen und teilweise gar etwas gruseligen Geschichte in den Bann zieht. Der Dokumentarfilm des Ukrainers Mstyslaw Tschernow (39), «20 Days in Mariupol», wurde als bester Dokumentarfilm geehrt.