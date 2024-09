«Tumorfrei heisst nicht therapiefrei. Das gilt für mich und alle anderen Betroffenen auch», erklärt Aminati. So wechseln sich bei ihr Arztbesuche, Untersuchungen und Spitalaufenthalte ab, doch sie freut sich über die «Stunden und Tage, an denen ich keine Schmerzen habe, ich nicht angstvoll in mich reinhöre, nichts fühle, nicht mit Medikamenten gegensteuern muss».