Bei Mälzer ging unter den Augen von Wolfang Kuchler so einiges schief: So entschied er sich für die falsche Apfelsorte, begann auch erst am Tag selbst, statt am Vorabend, weshalb die Tarte schliesslich nicht die richtige Farbe entwickelte. «Das sah aus wie gekochte Kartoffeln, viel zu hell», so Kuchlers Urteil. Ausserdem vergass Mälzer den Aceto Balsamico sowie den Ingwer, was für die nötige Säure bzw. Schärfe gesorgt hätte – und scheiterte auch beinahe beim Teig: Dieser zog sich zusammen, der Kuchen drohte beim Stürzen auseinanderzufallen. «Ich habe noch einen fertigen Kuchen im Kühlschrank», witzelte Top-Gastronom Kuchler deshalb.