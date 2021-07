TV-Legende Alfred Biolek ist tot

Der Sohn eines Rechtsanwalts studierte ebenfalls Jura und fing in den 60er-Jahren zunächst in der Rechtsabteilung des ZDF zu arbeiten an. Schon bald wechselte er aber zu redaktionellen Tätigkeiten und machte auch seine ersten Gehversuche als Moderator. Mit der Produktion der Rudi-Carrell-Show «Am laufenden Band» ab dem Jahr 1974 gelang ihm der endgültige berufliche Durchbruch.