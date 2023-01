Sonya Kraus kehrt mit dem «Glücksrad» zurück ins Fernsehen

Mit dem «Glücksrad» bringt RTLzwei einen weiteren Spielshow-Klassiker zurück auf die TV-Bildschirme. Moderiert wird die Neuauflage dieses Mal von einem Duo, Sonya Kraus (49) und Thomas Hermanns (59). Ein Comeback gibt es auch für die TV-Moderatorin selbst, die bereits vor 25 Jahren für die Show im Einsatz war. Als Assistentin stand Kraus zwischen 1998 und 2002 vor der Kamera. Nun wird sie die Show selber moderieren. «Ich kam in dieses Studio – und es war so, als wäre ich dort nie rausgegangen. Alles war mir vertraut. Ich kam in mein Wohnzimmer – nach Hause», beschreibt sie das schöne Gefühl, wieder Fernseh-Luft schnuppern zu können. Und auf eine Probe konnte Kraus denn auch gleich verzichten: «Diese knapp 1000 Folgen, die ich einmal gemacht habe, steckten irgendwo noch in meiner DNA», sagt sie im Interview mit der Zeitschrift «Bunte».