TV-Star Sandra Maischberger verrät ihr Ehegeheimnis

Heute ist Maischberger nicht nur Moderatorin und Talkmasterin, sondern auch Filmproduzentin in der eigenen Firma Vincent Productions. Bleibt bei all diesen stressigen Jobs überhaupt noch Zeit für die Familie? «Ich habe eine klare Haltung mit mir und meiner Familie», entgegnet Maischberger im Interview. Nachtessen gibt es um 18 Uhr, das Smartphone hat nichts am Tisch zu suchen. Um 21 Uhr geht Sohn Samuel schlafen. Für Maischberger jeweils der Moment, wo sie sich nochmals ihrer Arbeit widmen kann. «Ich bin ein Nachtmensch. Aber ich zwinge mich, um 1 Uhr ins Bett zu gehen», sagt sie. So stressig ihre Arbeit auch sei, sie eröffne ihr Welten, die sie sonst nie entdecken würde.