Die Show war ein Strassenfeger am Samstagabend, bei sich dem die ganze Familie vor dem Fernseher versammelte und Thomas Gottschalk zum Superstar machte. Frank Elstner selbst moderierte «Wetten, dass..?» von 1981 bis 1987 39 Mal. Das Konzept hat er laut eigenen Angaben in einer schlaflosen Nacht in zwei Stunden entwickelt. Er grübelte, warum im Fernsehen nicht gewettet wird. Dann setzte er sich mit einer Flasche Rotwein an den Küchentisch und fing an, zu schreiben. Als die Flasche leer war, stand das Konzept für «Wetten, dass..?»