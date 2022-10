Alfons Schuhbeck (73) hat überraschend ein Teilgeständnis vor Gericht abgelegt. Der Starkoch ist in 25 Fällen wegen Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung angeklagt, wie das Landgericht München bereits am 22. August mitteilte. Nun gestand er am zweiten Prozesstag, «die Möglichkeit zur Umsatzreduktion immer wieder benutzt und dadurch Gelder aus der Kasse entnommen» zu haben. Das berichtet RTL-Reporterin Jasmin Raziorrouh, die den Prozess vor Ort mitverfolgt.