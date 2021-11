Überraschung! Lindsay Lohan hat sich verlobt

In den vergangenen Jahren war die Schauspielerin mehr durch Skandale als Leinwand-Jobs aufgefallen. Lohan war unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Drogenbesitz mit dem Gesetz in Konflikt geraten und landete für kurze Zeit auch hinter Gittern. Doch nun scheint die 35-Jährige ihr Leben wieder unter Kontrolle zu haben.