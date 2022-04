Ukrainischer Präsident Selenski sorgt bei den Grammys für Gänsehaut-Moment

Die Grammy-Verleihung ist der erste gemeinsame Auftritt der Biebers auf dem roten Teppich seit Haileys Gesundheitsproblem im vergangenen Monat. Hailey war wegen schlaganfallähnlicher Symptome, die durch ein Blutgerinnsel in ihrem Gehirn verursacht wurden, in ein Krankenhaus in Palm Springs eingeliefert. Das hatte sie in einem Statement in ihren Instagram-Stories am 12. März mitgeteilt.