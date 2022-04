Und plötzlich ruft Ed Sheeran an

Schwere Entscheidung

Für Wincent Weiss war indes lange unklar, wer das zweite Battle gewinnen würde: «Alle drei haben sich bei den Proben so krass gesteigert.» Und ausserdem: «Ihr seid so zusammengewachsen. Das merkt man auf der Bühne auch. Das war so ein geiler Song und so eine gute Energie!». Am liebsten hätte er die Aufnahme Ed Sheeran direkt per Handy geschickt, er habe aber dessen Nummer nicht, so Weiss. Das Rennen machte am Schluss übrigens der völlig sprach- und fassungslose Marvin – er steht nun in den «Sing-Offs».