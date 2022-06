Unheilbar kranke Deborah James feiert ihre vielleicht letzte Pyjama-Party

Das Schicksal der jungen Journalistin hatte in Grossbritannien auch die Königsfamilie beschäftigt und betroffen gemacht. Prinz William (39) höchst persönlich hatte James im Haus ihrer Familie besucht. «Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass er zu uns zum Nachmittagstee und Champagner gekommen ist», schrieb sie anschliessend und fügte hinzu: «Es ist ziemlich surreal, einen Royal als Besucher zu Hause zu haben», und erklärte, wie viel Zeit die Familie in die Vorbereitungen gesteckt habe. «Aber es war alles irrelevant, weil William so nett war und uns alle beruhigt hat.» Es sei «ein so besonderer Tag» für ihre ganze Familie gewesen. «Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben. Er ist jederzeit wieder willkommen!»