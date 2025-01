Drei Grammys für «Private Dancer»

Doch «Private Dancer» sollte alles ändern. Das Album, das im Mai 1984 veröffentlicht wurde, katapultierte Turner zurück an die Spitze der Charts. Mit Hits wie «What's Love Got To Do With It» und «Better Be Good To Me» verkaufte es sich über 10 Millionen Mal und gewann drei Grammys.