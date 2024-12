US-Megastar Sabrina Carpenter kommt nach Zürich

Viele sehen sie schon als die nächste Taylor Swift (34), jetzt kommt die US-Pop-Sensation Sabrina Carpenter (25) im März 2025 auch in die Schweiz. Wie der Veranstalter Mainland Music in einer Pressemitteilung schreibt, erweitert Carpenter ihre «Short n' Sweet Tour» in Europa – und beehrt am 27. März 2025 auch das Zürcher Hallenstadion. Der Vorverkauf für das Konzert startet am Donnerstag, 5. Dezember, für «Team Sabrina», am 6. Dezember dann regulär.