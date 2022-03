Der Sultan von Oman schenkte Martin Van Buren, Präsident Nummer 8, zwei Tigerbabys. Van Buren war ganz vernarrt in die kleinen Raubkätzchen und wollte sie am liebsten im Weissen Haus behalten. Der Kongress war jedoch dagegen und so wurden die Tigerbabys in die Obhut des lokalen Zoos übergeben.