US-Rockmusiker Meat Loaf ist gestorben.

«Wir wissen, wie viel er so vielen von euch bedeutet hat, und wir sind sehr dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die wir in dieser Zeit der Trauer über den Verlust eines so inspirierenden Künstlers und wunderbaren Menschen erfahren haben», so Meat Loafs Familie in einer Erklärung. «Von seinem Herzen zu euren Seelen ... Hört niemals auf zu rocken!»