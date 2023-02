Was war der Kerl im Feinrippunterleibchen für eine erfrischende Figur im Actionhelden-Olymp der 90er-Jahre! All die Rockys, Rambos und Terminators waren grösser, böser und breiter als Bruce Willis. Der hatte schon mit Anfang 30 hohe Geheimratsecken. Seine Muskeln waren für einen Helden recht bescheiden – sein Sixpack und sein Bizeps eher derart, was frau auch daheim in Bad und Bett zu sehen bekommt. Als Posterboy liefen ihm Richard Gere, Harrison Ford oder Mel Gibson meilenlang den Rang ab. Willis hatte aber was, das die andern nicht hatten: Coolness. Selbstzweifel. Witz.