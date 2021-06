US-Schauspielerin Lisa Banes nach Unfall in kritischem Zustand

US-Schauspielerin Lisa Banes, 65, («Cocktail») wurde am Freitag (4. Juni) in New York City von «einem unbekannten Roller oder Motorrad» erfasst und erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Wie ihre Ehefrau Kathryn Kranhold der «New York Post» bestätigte, befindet sich der «Gone Girl»-Star seitdem in kritischem Zustand.