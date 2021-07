US-Star Bill Cosby äussert sich nach seiner Haftentlassung

US-Schauspieler Bill Cosby, 83, wurde am Mittwoch aus dem Gefängnis entlassen, nachdem der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania seine Verurteilung wegen sexueller Nötigung aufgrund einer Vereinbarung des ehemaligen Schauspielers mit einem Staatsanwalt im Jahr 2005 aufgehoben hatte. Im Anschluss an seine Entlassung meldet Cosby sich von seinem Zuhause aus via Twitter zu Wort.