US-Star Kanye West im Bündnerland – und keiner schaut hin

Grund für den illustren Besuch: Kanye West will mit dem Schweizer Stararchitekten geschäften! In den USA soll Olgiati für ihn in zwei Wohnhäuser, eine Privatschule und gar eine ganze Stadt bauen. Um seine Pläne zu konkretisieren, schaute sich West mehrere Bauten des Architekten an, darunter das Plantahof-Auditorium in Landquart und das Atelier des bekannten Bündner Liedermachers und Schriftstellers Linard Bardill, 64, in Scharans GR.