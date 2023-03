Vor der Show in der Nacht auf Montag blickt der gebürtige New Yorker auf 20 Jahre Erfahrung als Late-Night-Talker zurück – und einige überstandene Skandale: Ein Sketch, in dem Kleinkinder die Staatsverschuldung erklären, macht 2013 die asiatische Community wütend. 2020 entschuldigt er sich für ein Video aus den 90er-Jahren, in dem er Basketballstar Karl Malone (59) mit dunkler Schminke imitiert – und erst vor Kurzem erleidet er eine Bruchlandung, als er bei den Emmys «ohnmächtig» am Boden liegen bleibt, als Gewinnerin Quinta Brunson (33) ihre Dankesrede halten will.