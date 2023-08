US-TV-Legende Bob Barker mit 99 Jahren verstorben

Barker stellte in seiner langen Laufbahn gleich mehrere Rekorde auf. So schaffte er es mit seiner «The Price Is Right»–Tätigkeit in Kombination zur Show «Truth or Consequences», die er zuvor moderierte, 51 Jahre am Stück eine werktägliche Gameshow zu leiten. «The Price Is Right», die 1989 bei RTL unter dem Titel «Der Preis ist heiss» erstmals erschien und von Harry Wijnvoord (74) moderiert wurde, gilt als die am längsten laufende Gameshow im US–Fernsehen.