Demnach könne man Selenskyjs Bitte, per Video ein Grusswort an das Publikum zu richten, nicht nachkommen, «da dies gegen die Regeln der Veranstaltung verstossen würde», heisst es in der Mitteilung. Der ESC sei eine internationale Unterhaltungsshow mit strengen Regeln, eine davon sei «der unpolitische Charakter der Veranstaltung». «Dieser Grundsatz verbietet die Möglichkeit, im Rahmen des Wettbewerbs politische oder ähnliche Äusserungen zu machen», so die EBU. Selenskyjs Wunsch sei dennoch mit «lobenswerter Absicht» geäussert worden.