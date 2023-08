Doch jetzt werden Gerüchte laut, dass ausgerechnet Tom Cruise höchstpersönlich die Nase voll haben soll von Scientology. In den vergangenen drei Jahren war Tom Cruise zu einem grossen Teil in Grossbritannien, drehte dort etwa «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One». In East Grinstread befindet sich das Hauptquartier vom britischen Zweig von Scientology. Doch laut der «Daily Mail» hat sich Tom Cruise dort in den letzten drei Jahren nicht einmal blicken lassen, obwohl er durchaus Möglichkeiten gehabt hätte, immerhin flog er mit dem Helikopter auch mal nach Birmingham und in die Costwolds. Und in der Vergangenheit liess der Schauspieler eigentlich nie eine Gelegenheit aus, den Hauptsitz von Scientology in Grossbritannien zu besuchen, wann immer er im Lande war. Saint Hill Manor in West Sussex wurde 1959 vom Scientology-Gründer L. Ron Hubbard erworben und diente lange als sein Familiensitz, bevor das Anwesen in eine Kirche umgewandelt wurde.