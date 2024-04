Wie aber bringt man die so gepolten Menschen wieder in die Realität zurück? «Die direkte Demokratie hilft! Nach den drei Covid-19-Abstimmungen sind die Covid-19-Leugner in der Schweiz viel leiser geworden. In Staaten wie den USA oder auch Frankreich bin ich weniger optimistisch.» Wagner-Egger nimmt die Medien in die Verantwortung: «Sie müssen informieren, aufdecken, klarstellen.» Als Beispiel nennt er die Gerüchte um Prinzessin Kate, die ein gutes Beispiel für die häufig vorkommenden Fantastereien über Doppelgänger sei. «Im Netz zirkulierten zahlreiche Erzählungen, dass sie tot und durch eine Doppelgängerin ersetzt worden sei. Erst als sie vor die Kamera trat und ihre Krebserkrankung öffentlich machte, hat sich die Lage beruhigt.»