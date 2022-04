Victoria Beckham feiert heute am 17. April ihren 48. Geburtstag. Zu diesem Anlass postet sie einen Schnappschuss aus dem Familienalbum. Auf ihrem Instagram-Profil hat sie ein Foto veröffentlicht, das sie an ihrem neunten Geburtstag zeigt. In einer rosa Rüschenbluse steht das Mädchen hinter einer Torte mit der Aufschrift «Happy Birthday Victoria».