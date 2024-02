Bei so viel Liebe wird Victorias Heilungsprozess sicher schnell voran gehen und für die Zeit, in der sie nun etwas eingeschränkt ist in ihrer Mobilität, ist David bestimmt stets an ihrer Seite, um ihr so gut es geht unter die Arme zu greifen und dafür zu sorgen, dass es seiner Ehefrau an nichts fehlt. Aber Victorias Unfall scheint das alte Sprichwort mal wieder (beinahe) zu bestätigen: Sport ist Mord! Man muss also vorsichtig sein, wenn selbst jemand wie Posh Spice im Gym nicht vor Verletzungen gefeit ist.