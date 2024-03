Aufhalten lässt sie sich von ihrer Verletzung aber nicht und präsentierte an der diesjährigen Paris Fashion Week (1. März 2024) ihre aktuelle Modekollektion. An Krücken zwar, aber ansonsten so glamourös wie eh und je. Zu Hause in England scheint die Fortbewegung etwas schwieriger und anstrengender zu sein. Kein Wunder: Die Anwesen der Beckhams – ein Traumhaus in Holland Park, im Westen Londons und ein herrschaftliches Landhaus in der Nähe der englischen Stadt Chipping Norton, unweit von Oxford – sind riesig, die Wege weit.