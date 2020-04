Shitstorm für Posh Spice

Victoria Beckham lässt Staat für Angestellte bezahlen

Die Corona-Krise geht auch an Victoria Beckham nicht spurlos vorbei. Die Unternehmerin muss 30 Mitarbeiter ihres Modelabels vorübergehend beurlauben. Für deren Gehalt will das ehemalige Spice Girl jedoch nicht alleine aufkommen – der Staat soll bezahlen. Das kommt gar nicht gut an.